Baronie verliest twee punten, PCP krijgt er tien tegen

Baronie - Alliance 2-2 (2-0). 1-0 Kevin van de Luitgaarden, 2-0 Tom van Beek, 2-1 Nicky Maas, 2-2 Dennis Voermans.

Nadat Baronie in de openingsfase wat aftaste was de ploeg van Ricardo van den Bos daarna heer en meester op eigen veld. Er werd twee keer gescoord tegen Alliance en dat bleek later niet voldoende. ,,Alliance heeft veel lengte en daardoor werden ze via standaardsituaties wel gevaarlijk, maar verder hadden we niets te vrezen.” Zo’n spelhervatting zorgde ervoor dat Alliance na ruim een uur op 2-1 kwam en toen ging het helemaal mis bij Baronie. ,,Ik weet niet wat het is, er leek paniek uit te breken. We vergaten te voetballen. We speelden alleen nog maar de lange bal en daarmee speelden we hen in de kaart.” Vlak voor tijd maakt Alliance de 2-2. ,,Het lukte niet om ons hoofd erbij te houden. We geven zo twee punten weg”, baalde Van den Bos.