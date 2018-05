Baronie veilig na ruime zege, Halsteren blijft steken op doelpuntloos gelijkspel

zondag 4a Zwak Grenswach­ters bezorgt Vivoo nacompeti­tie, Clinge kampioen

18:34 Grenswachters slaagde er niet in om de titelkansen in leven te houden. In eigen huis verloor het van Koewacht waardoor de titel definitief naar Clinge ging. Door de onverwachte miskleun is Vivoo nu definitief zeker van nacompetitie voor lijfsbehoud.