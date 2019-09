Baronie treft titelkandidaat, Moerse Boys ontvangt stuntploeg en Steging moet het doen bij Halsteren

De Bredase ploeg zag vorig seizoen de tank leger en leger raken en net voordat de prijzen verdeeld werden, stopte de motor ermee. Het vehikel begon dit seizoen met nieuwe onderdelen en startte voortvarend. Meerssen, vorig jaar nog twee keer een sta-in-de-weg, werd met 1-0 verslagen. Kansen op een grotere uitslag werden om zeep geholpen. De wedstrijd tegen Meerssen werd het duel der nieuwelingen. De 19-jarige Bredanaar Yassine Mejres werd matchwinner, maar net zo belangrijk was de 18-jarige keeper Michel van Butselaar. Hij toonde meermaals een uitstekende reflex, zoals toen een Limburgse aanvaller alleen voor zijn doel opdook.



Wie er dit weekend aan de aftrap verschijnen, zal blijken. Duidelijk is wel dat Baronie de borst nat kan maken. De ploeg van Jurriaan van Poelje gaat op bezoek bij OJC Rosmalen. Die ploeg degradeerde uit de derde divisie en heeft maar één doel: terugkeren. De tegenstander van zondag heeft negentien nieuwe spelers en zes nieuwe stafleden en moet dus gaan bouwen. OJC begon het seizoen ook met een minimale zege: 0-1 tegen Silvolde. Trainer Willem Leushuis na die wedstrijd: ,,We hebben veel jonge spelers, die erg moeten wennen aan de hoofdklasse. Onze achterhoede en verdedigende middenvelders vormden een goed blok. Dat was heel positief. Met meer zorgvuldigheid hadden we vaker kunnen scoren.”



,,Na een wedstrijd of zeven, acht moeten we maar eens kijken hoe we er voor staan”, aldus Leushuis. Zo staat Jurriaan van Poelje er ook in: ,,Wat ik wel zie, is dat we beter zijn dan Meerssen, een ploeg die jaarlijks zesde of zevende eindigt, en we een sterkere selectie hebben dan vorig jaar.” Een kraker in Rosmalen, dus.