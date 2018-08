Baronie-trainer Van Poelje tevreden ondanks nederlaag in oefenduel met derdedivisionist

,,We speelden tegen een derdedivisionist, dus het was een mooie graadmeter", vertelde trainer Jurriaan van Poelje. Ondanks dat de groep niet compleet was - Moustafa Mohammad en Aart Veldhof ontbraken met lichte klachten en een aantal spelers was nog op vakantie - noemde Van Poelje het een goede test. ,,Mooi om te kijken waar we staan na twee weken trainen."

Vanwege het weer begon de wedstrijd al om twaalf uur. Halverwege stond het 2-0 voor de ploeg uit Veghel. ,,Tot aan de eerste drinkpauze, na een minuut of 25, ging het goed. De wedstrijd ging gelijk op, zij hadden wel meer de bal, maar wij konden er ook een paar keer goed uitkomen. Maar uit het niets viel vlak daarna de 1-0." Uit een vrije trap - Baronie lette nog niet goed op en dacht dat de bal nog op een ander plek gelegd moest worden - knalde Danny Verbakel van grote afstand de 1-0 binnen. ,,En uit de eerste goede uitgespeelde kans werd het voor rust ook nog 2-0." Weer was het Verbakel die scoorde.

Mijnhijmer

,,Na rust kantelde het duel", vond Van Poelje. Via een penalty kon Baronie vervolgens terug in de wedstrijd komen, maar Jorik Mijnhijmer miste. Even later maakte hij zijn fout goed. Met een indraaiende bal bediende hij Alexander Haas. Die wist wel raad met het buitenkansje en kopte de 2-1 tegen de touwen. ,,Vervolgens zijn we blijven aanvallen, hebben we wat kansen gekregen, maar bleef het 2-1."