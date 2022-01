Baronie-trainer Van Poelje terug naar zijn roots: ‘Ik ben Bredanaar, maar als ik op het Zeeuwse strand sta voel ik me thuis’

Overzicht 4B + 4C Stavenisse pakt knap eerste punt

In de vierde klasse B pakte Stavenisse zaterdagmiddag knap een punt bij runner-up SKNWK. In 4B kwam Welberg knap terug uit verloren positie tegen Vrederust. De topper tussen MOC’17 en Steenbergen eindigde in een 2-1 overwinning voor de Bergenaren.

27 november