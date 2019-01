Baronie-trainer Van Poelje jaagt op eerste competitiezege tegen Halsteren, Pennings won al zijn derby's

De drie eerdere derby's in de competitie onder zijn leiding gingen verloren. Eerder dit seizoen was Halsteren met 2-0 te sterk door doelpunten van Francis Kabwe Manengela en Tom de Bonte. Eind vorig seizoen ging Halsteren er ook in Breda met de drie punten vandoor. De beelden van de goal van Sam van de Kreeke gingen viraal. Halsteren - Baronie eindigde vorig seizoen in 3-0 en in de beker was Halsternaar Nishant Jagernath matchwinner.

Een blik op de cijfers van de derby's de laatste vijf seizoenen leert dat Baronie voor de laatste gewonnen derby terug moet naar 31 januari 2016. ,,Toen speelden we in de eerste klasse en zaten we in een flow, net als nu”, weet Van Poelje nog. ,,We waren in de winning mood en kwamen bij Halsteren snel op voorsprong via Dennis Peragon. We waren een stabiele ploeg, gaven weinig weg en trokken het over de streep. Dat was destijds een extra opsteker in de kampioensrace. Een leuk succes”, aldus de trainer van Baronie.

De daaropvolgende derby's gingen dus verloren. ,,Dat ik nog niet van Halsteren heb gewonnen doet me niet zoveel. Ik ben wel extra gedreven omdat we nu aan een bijzonder seizoen bezig zijn”, geeft hij aan. Na vier nederlagen komt het moment van een overwinning steeds dichterbij, zo redeneert hij. ,,Als die overwinning déze keer komt, is dat op een heel belangrijk moment. Belangrijker dan die eerste derby van dit seizoen, belangrijker ook dan vorig seizoen. Het gaat een keer onze kant op vallen en ik ben benieuwd hoe ver we nu zijn: of we nu de favoriet in een onderling duel kunnen kloppen. Hopelijk valt het kwartje onze kant op.”

Pennings

Ruud Pennings, trainer van Halsteren, daarentegen, won al zijn derby's tegen Baronie, sinds hij vorig seizoen instapte. Vier wedstrijden, vier zeges. Die cijfers zeggen hem weinig. ,,We zijn aan elkaar gewaagd, de onderlinge verschillen zijn klein. Ze (Baronie, red.) staan niet voor niks zo hoog. Ik denk dat de balans in hun team beter is dan andere jaren. Ik ben benieuwd of ze zondag aanvallend durven te spelen, omdat ze ook weten dat wij goed vanuit de omschakeling kunnen voetballen.”

De trainer kijkt uit naar zijn vijfde derby. ,,Dat zijn speciale duels. Bijzonder dat twee ploegen uit de regio het zo goed doen. Dat het nu een derby is tussen de nummer één en twee. Reclame voor het voetbal in de regio”, is hij duidelijk.

Uitslagen laatste vijf seizoenen

Seizoen 2018-2019

Halsteren - Baronie 2-0

Seizoen 2017- 2018

Halsteren - Baronie 3-0

Halsteren - Baronie 2-1 (beker)

Baronie - Halsteren 0-1

Seizoen 2016-2017

Halsteren - Baronie 0-1 (beker)

Seizoen 2015-2016

Halsteren - Baronie 2-3

Baronie - Halsteren 1-0