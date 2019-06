Baronie-trainer Jurriaan van Poelje wil het samen doen: ‘Iedereen heeft bij mij zijn inbreng’

Als het seizoen van Baronie er opzit en de ploeg net naast een prijs in de hoofdklasse grijpt, vormt de selectie een kring. Trainer Jurriaan van Poelje spreekt de groep toe. Hij spreekt zijn trots uit, bedankt de spelers voor een bijzonder jaar. Hij plaatst zichzelf niet in het midden van de cirkel, maar maakt er deel van uit. Schouder aan schouder.



Dat typeert hem. Het is meteen de belangrijkste pijler in zijn werkwijze. ,,Ik ben een trainer die door te communiceren iedereen probeert op de zelfde lijn te krijgen. Of het nu gaat om de manier van voetballen, de omgang of de ambities die je hebt. Iedereen heeft bij mij zijn inbreng. Ik geloof er namelijk heilig in dat je wat kunt bereiken als mensen het gevoel hebben dat ze invloed hebben en mee kunnen praten.”