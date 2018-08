Baronie te lief voor Dongen in doelpuntloos oefenduel

In de eerste helft was het tempo aardig hoog, maar waren de kansen schaars. Het spel ging op en neer zonder dat de keepers zich bovenmatig hoefden in te spannen. Dat veranderde na rust toe de hoofdklasser een tandje bij schakelde. Baronie had niet alleen het vaakst de bal, het spel speelde zich voornamelijk af op de helft van Dongen. De beste kansen waren dus ook voor de Bredanaars.

Dat begon in de 53ste minuut toen Alexander Haas net naast kopte uit een fraaie voorzet van Jason Tjien-Fooh. Een minuut of tien later raakte Nizar Mekkaoui de lat. In de laatste twintig minuten bleef Baronie kansen creëren. Eerst wilde Tjien-Fooh het zelf doen toen Jorik Mijnhijmer (ex-Dongen) er beter voor stond. In het slot dwong Tjien-Fooh de keeper tot een redding en schoot Mijnhijmer een vrije trap net naast. Daarmee bleef het 0-0 en mocht Dongen daar het meest tevreden mee zijn.

'Jammer'

,,De eerste helft was in evenwicht. Tweede helft hebben we gedomineerd en hadden twee keer moeten scoren. Jammer dat we niet gewonnen hebben, dat hadden we verdiend, maar we hebben geen kans weggegeven. Maar we hebben genoeg gecreëerd", oordeelde Baronie-trainer Jurriaan van Poelje.

Dongen-trainer Ruud Kaiser, die als trainer van RBC Van Poelje nog onder zich had, zag hetzelfde. ,,In de eerste helft vond ik ons best goed en zat er organisatie in het team. De laatste pass was echter vaak niet goed. Dat is finetuning. Maar met momenten heb ik dingen gezien die ik besproken had. In rust hebben we doorgewisseld. Dat kwam het spel niet ten goede. Het werd rommelig. Het laatste halfuur voetballen we niet meer en had Baronie moeten scoren."