Baronie-talent Ouaddaf: ‘Onze tegenstanders mogen hun borst natmaken’

De 19-jarige flankspeler uit Oudenbosch is net zo goedlachs als broers Faris en Anis. Laatstgenoemde speelt inmiddels bij Rood-Wit, Faris bij Kruisland. Achraf dus op het hoogste niveau van het gezin, nadat hij lang voor Victoria’03 en ook even in de JO19-1 van Unitas’30 speelde. ,,Ze zijn streng voor me, mijn broers. Ze schudden me nogal eens wakker, als we op een pleintje voetballen of toen ze langs de lijn stonden bij mijn wedstrijden. Daar leer ik alleen maar van.’’