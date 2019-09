Baronie sprankelt niet, maar houdt punten wel in eigen huis

De eerste helft was niet bepaald vermakelijk voor het publiek, met te veel fouten en te weinig goed voetbal. Baronie kwam nog wel furieus uit de kleedkamer, maar hield dat niet vol. De bezoekers leken de dozen nog om hun schoenen te hebben zitten, de trainer greep zelfs voor rust in met een dubbele wissel.

Baronie kwam nog wel tot scoren in die eerste helft. Jorik Mijnhijmer schoot de thuisploeg al vroeg op voorsprong, na een knap gewonnen kopduel door Yassine Mejres. Die voorsprong in de rust was verdiend, hoewel Baronie ook niet goed speelde.

Snelle goal

Ook in de tweede helft begon Baronie krachtig. Dat leidde wederom tot een snel doelpunt, nu was het Jens Wirix die knap afrondde. Een paar minuten later maakte Sivolde echter vanuit het niets de aansluitingstreffer, een hoge bal en een miscommunicatie tussen David Vermeulen en Michel van Butselaar zorgde ervoor dat Wout Blasman binnen kon koppen.

Het spel was vervolgens weer wat rommelig, maar echt gevaarlijk werd Sivolde geen moment. En toch kwamen de bezoekers op gelijke hoogte. Jorik te Kaat kreeg alle tijd en ruimte om vanaf zijkant strafschopgebied bal in de verre hoek te krullen: 2-2.