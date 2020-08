Baronie-spits Mijnhijmer: ‘Feit dat we balen na die late 1-0 van NAC zegt genoeg’

videoHet had niet veel gescheeld of hij had gescoord tegen NAC. Maar de vrije trap van Baronie-spits Jorik Mijnhijmer raakte de bovenkant van de lat: geen treffer. Uiteindelijk ging de sterke hoofdklasser pas in de absolute slotfase onderuit in de Bredase derby, 1-0 . ,,Dat we balen na die late 1-0 zegt genoeg.”

Mijnhijmer zag ook dat zijn ploeg, die toch echt drie niveaus lager speelt, weinig onder deed voor de reserves van NAC (trainer Maurice Steijn spaarde aardig wat basiskrachten). ,,We hebben goed stand gehouden, zeker ook wat kansen gecreëerd. Voetballend konden we aardig mee, in de tweede helft waren we misschien zelfs beter en hadden we meer kansen.”

Een van die kansen was voor hemzelf. De spits nam plaats achter een vrije trap en was héél dicht bij een treffer. ,,Afhankelijk van de positie bepaal ik wat ik doe, maar dicht bij het doel is toch meestal een rechtstreeks schot. Nu twijfelde ik, maar ik dacht: ik ga ervoor en schiet 'm in de korte hoek. Helaas ging ie er via de bovenkant van de lat net niet in. Maar soms moet je je geluk beproeven.”

De Bredanaar - broer van NAC's commercieel manager Sander Mijnhijmer - was trots op zijn ploeg. Baronie deed namelijk weinig onder voor NAC. ,,Dat zegt dat we echt een stap hebben gemaakt als team. Dat willen we graag terug laten komen in de competitie”, bevestigde hij het doel dat de Bredase hoofdklasser voor ogen heeft: het kampioenschap.

Volledig scherm Jorik Mijnhijmer, spits van Baronie © BNDS