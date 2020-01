Baronie-spelers Quartel en Veldhof klaar om strijd aan te gaan met oude liefde Kloetinge

Jurriaan van Poelje, afkomstig uit Middelburg, zwaait al vier jaar de scepter in Breda, terwijl Jason Tjien-Fooh, oud-Kloetinge, onlangs het avontuur in Australië verruilde voor een terugkeer bij Baronie. Ook het ex-Kloetinge trio Mark Schuit, Bjorn Quartel en Aart Veldhof maakt deel uit van de selectie van de Baronnen. Of Schuit ook in actie komt is nog maar de vraag, hij keerde pas vorige week terug van vakantie en trainde nog niet volledig mee. Quartel en Veldhof kijken terug en blikken vooruit op het treffen met de club waar ze nog warme gevoelens voor hebben.