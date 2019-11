Baronie sluit weer aan bij morsend Halsteren, Moerse Boys is fraaie reeks kwijt

Baronie nam drie punten mee uit Gelderland. Jorik Mijnhijmer schoot de Bredanaars na een half uur op voorsprong tegen het tegen degradatie strijdende AWC, Jens Wirix verdubbelde de stand in de tweede helft. De 1-0 van Mijnhijmer was het resultaat van een aanval via Bram Umar en Moustafa Mohammad. Het tweede doelpunt was een productie van de familie Wirix: Sander zette Jens voor het doel, die gedecideerd afmaakte. ,,We kruipen weer dichterbij de top, zitten op het vinkentouw”, zo besluit Van Poelje.

Halsteren

In de aanloop naar de topper bij Unitas leed Halsteren duur puntverlies. De formatie van Erwin de Nijs bleef in eigen huis tegen het bescheiden RKZVC steken op 2-2. Vanaf de stip nam RKZVC brutaal de leiding in Halsteren, vier minuten later was het antwoord van Thomas Marijnissen, 1-1. De ploeg van Erwin de Nijs schoot na rust uit de startblokken. Wie anders dan topscorer Fouad Idabdelhay zorgde voor de treffer. Maar nog geen tien minuten later lag de 2-2 er in. Kansen waren er daarna nog wel aan beide zijden, maar gescoord werd er niet meer. Halsteren ziet koploper Unitas - dat won bij Moerse Boys - verder uitlopen. Volgende week in de topper heeft de ploeg uit Gorinchem genoeg aan een puntje voor de periodetitel. Juliana’31, de nieuwe nummer twee, doet ook nog mee. De Nijs is niet in paniek, na de tweede tegenvaller op rij. ,,Ik heb niet in de polonaise gelopen toen we bovenaan stonden en ga niet onder een steen kruipen, nu de resultaten even wat minder zijn.’’