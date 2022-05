Baronie sluit ‘project Van Poelje’ af met klinkend kampioenschap: ‘We zijn al drie jaar oppermachtig’

met video Baronie zet met kampioen­schap kroon op dominant seizoen in de hoofdklas­se

Baronie heeft zich op Hemelvaartsdag tot kampioen gekroond in de hoofdklasse. Op bezoek bij Silvolde in de Achterhoek wonnen de Bredanaars met 2-3 waardoor titel binnen is. Volgend seizoen heeft West-Brabant er een ploeg in de derde divisie bij.

26 mei