Baronie sloopt Rijen met 9-0, Dongen verslaat de koploper met 4-1 en The Gunners profiteert

Baronie - Rijen 9-0 (3-0). 1-0 Max Denisov, 2-0 Sem Herijgers, 3-0 Denisov, 4-0 en 5-0 Benjamin Kadic, 6-0 Bert Gerritsma, 7-0 Denisov, 8-0 Herijgers, 9-0 Denisov.

,,Het krachtsverschil was te groot’’, vertelde Baronie-trainer Ricardo van den Bos. ,,We werden na de 1-0 wat laconiek en kregen een honderdprocent kans tegen. Vanaf dat moment zijn we niet meer in gevaar gekomen en was de wedstrijd gespeeld’’, aldus Van den Bos.

Rijen-coach Hans van de Nieuwenhuizen vond Baronie de terechte winnaar. ,,Het was ellendig vandaag. We werden het laatste uur finaal weggetikt. Complimenten voor Baronie dat erg goed was’’, aldus Van de Nieuwenhuizen.

Boeimeer - Oosterhout 3-4 (1-2). 0-1 Thom van Hoof, 0-2 Jules Wouters, 1-2 Pepijn van de Corput, 1-3 en 1-4 Stefan Kok, 2-4 Bryan Ripzaad, 3-4 Mikey Damen.

,,We hebben er niet uitgehaald wat er in zat’’, vertelde Boeimeer-coach Tom Looijmans. ,,We waren de bovenliggende partij. Creëerden voetballend veel kansen’’, vond Looijmans.

Oosterhout-coach Ahmet Türkücü was daarentegen zeer tevreden. ,,Ik ben blij met het behaalde resultaat. Na zo veel nederlagen ben ik trots op de veerkracht van het team’’, aldus Türkücü.

Dongen - Desk 4-1 (3-0). 1-0 Joep van Overbeek, 2-0 Maarten Waltman, 3-0 Overbeek, 4-1 Bas Jansens.

Dongen-coach Luke van Overbeek zag zijn ploeg uitstekend spelen tegen de koploper. ,,Een goeie wedstrijd waarbij we geen gekke dingen hebben gedaan. Complimenten naar de jongens’’, aldus Van Overbeek.

SSC’51 - The Gunners 1-3 (0-1). 0-1 Boris Houtzager, 1-2 Daniel Zwanenburg, Paul Pedersen.

,,We willen kampioen worden’’, vertelde Gunners-coach Brian Piris. ,,Het waren gestolen punten. We hadden moeite met de lange bal en speelden ondermaats’’, aldus Piris.

SCO - Olympia’60 5-1 (2-1). 1-0 Noa Peeters, 1-1 Ayhan Uslu, 2-1 en 3-1 Peeters, 4-1 Axel Kastelijns, 5-1 Delano van Dongen.

SCO-coach Stephan Baghuis was tevreden met het spel van zijn ploeg. ,,We hebben ons eigen spel gespeeld. De tegenstander speelde fysiek en zocht het randje op’’, vond Baghuis.

,,Terecht verloren’’, vond Olympia-coach Mo Duzgun. ,,We hebben strijd geleverd maar SCO was duidelijk beter. Uiteindelijk komen we met tien man te staan en worden we compleet weggetikt’’, vertelde Duzgun.

RFC - Berkdijk 5-1 (3-1). 1-1 Timo Kerstens, 2-1 Koen Verhagen, 3-1 Ron van der Wulp, 4-1 Kerstens, 5-1 Tygo Geuzendam.

,,Ik heb geen moment getwijfeld of we zouden winnen’’, vertelde RFC-coach Paul van der Donk. ,,Berkdijk had een gehavend team en kon geen weerstand geven’’, aldus Van der Donk.