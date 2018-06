Baronie slaat transferslag, gebroeders Wirix naar Blauwe Kei: 'Samen zijn we het sterkste'

DubbelslagBaronie heeft een grote transferslag geslagen. De Baronnen versterken zich met Sander en Jens Wirix. De hoofdklasser uit Breda neemt de 23-jarige tweeling over van eersteklasser Rood-Wit. ,,We willen samen een stap zetten."

De gewilde broers hebben een sterk voetbaljaar achter de rug. Als twee belangrijke motoren in de 'TGV' van Reinald Boeren leken ze lang op koers voor promotie naar de hoofdklasse. Met het eindstation in zicht werd echter in de halve finale van de nacompetitie verloren van Hoogland (1-2).

Sportief plan

Baronie gaat nu met de dynamische middenvelders aan de haal. Aan een gesprek met hoofdtrainer Jurriaan van Poelje hielden de Sprundelaars meteen een goed gevoel over, verklaart Sander Wirix ,,We voelden direct een klik met de trainer. Hij had ons een paar keer zien spelen en overtuigde met een duidelijk, sportief plan. Alles wat hij zei sprak ons aan. En vergeet niet, Baronie is een eliteclub hè. Iedereen kent de vereniging."

Op de Blauwe Kei zullen de spelers aan de bak moeten. ,,We zullen moeten vechten voor onze plek, dat is duidelijk. Bij Baronie zien ze echter wel iets in ons. Daardoor zijn we overtuigd. Men gelooft in ons als volwaardige basisspelers. We worden als directe versterking voor het middenveld gehaald", vult Jens Wirix aan.

Onafscheidelijk

De broers zijn onafscheidelijk. Mede daarom was het voor het duo een voorwaarde om samen hun carrière voort te zetten. Blindelings vullen ze elkaars zinnen aan. ,,Samen zijn we het sterkste. Mede daarom wilden we ook met z'n tweeën een transfer maken. Makkelijk was dat niet, want het leverde pittige discussies op. Dan gaat dat hard tegen hard. We waren echter wel overtuigd om samen een stap te zetten. Dan is het goed om er ook onderling over te sparren. Deze keuze is weloverwogen."

Baronie-trainer Jurriaan van Poelje is blij met de komst van de tweeling. ,,Door het vertrek van Gianni Tiebosch (Hoek) en Kobus Christianen (Beek Vooruit) waren er twee plaatsen op het middenveld vrijgekomen. Bij Baronie kijken we eerst graag in de eigen jeugd, daarna binnen de regio. Toen we dat deden is ons oog op Jens en Sander gevallen. Zij kunnen het ontstane gat dichten.”

Van Poelje bezocht het nacompetitieduel met TOP, waarin Rood-Wit stuntte. De oefenmeester was snel overtuigd van het duo. ,,Ik zag direct iets wat we bij Baronie goed konden gebruiken. Het zijn jongens met een bepaald soort gif. Ze kunnen niet tegen hun verlies en doen alles om te winnen. Daar herken ik mezelf in. Daarnaast passen de karakters goed binnen onze spelersgroep. We gaan voetballend gericht met ze aan de slag. en zijn er van overtuigd dat ze een niveau hoger ook aan kunnen haken.”

Toe aan nieuwe uitdaging

Sander Wirix heeft zijn derde seizoen bij de Willebrordse vechtmachine achter de rug. De multifunctionele middenvelder, die ook regelmatig in de achterhoede speelde, streek in de zomer van 2015 neer op 't Heike. Hij kwam over van Sprundel. Wirix werd in 2017 kampioen in de tweede klasse met Rood-Wit.

De jongere van de twee (amper tien minuten) was na drie seizoenen toe aan een nieuwe uitdaging. ,,Toen ik drie jaar geleden bij Rood-Wit kwam, werd ik door de leiding en de spelers geweldig ontvangen. Al snel kwam ik ook in de basiself en groeide ik met de club mee. Dat is mede te danken aan mijn ploeggenoten en trainer Reinald Boeren. Nu denk ik echter dat het het juiste moment is om mezelf in een nieuwe omgeving verder te ontwikkelen. "

Moeilijk om te gaan

De oudere helft van het duo, Jens, nam na zijn doorbraak in Sprundel een andere route. De aanvallende, makkelijk scorende middenvelder nam eerst een tussenstap bij toenmalige derdeklasser Hoeven. Na drie seizoenen in het blauw-wit gespeeld te hebben, werd Wirix afgelopen jaar aan de Gagelrijzen herenigd met zijn broer. In zijn debuutjaar werd hij direct topscorer met elf treffers. Ook werd hij genomineerd voor een voetbalaward in de categorie 'Speler van het jaar'.

Makkelijk om de club te verlaten is het niet voor de topscorer. Ten opzichte van zijn broer is het contrast groot. ,,Het is moeilijk om na één jaar de club al te verlaten. Het voelde hier direct als een tweede familie. Na een geweldige ontvangst hebben we met z'n allen een fantastisch jaar gehad. Nu krijg ik echter een kans om op 24-jarige leeftijd in de hoofdklasse te spelen. Die ambitie heb ik altijd uitgesproken en ik wil die mogelijkheid dan ook niet laten lopen." Zijn broer vult hem tot slot nog aan. ,,De sportieve ambitie, om alles uit onze voetbalcarrière te halen, staat bij ons altijd vetgedrukt bovenaan."