Baronie roemloos ten onder in bekertoernooi, Dongen wint eindelijk weer eens en plaatst zich voor KNVB-beker

Baronie mocht de eerste ronde overslaan, vanwege een gunstige loting. De ploeg moest afrekenen met Blauw Geel’38 om oude tijden te doen herleven en deel te nemen aan het hoofdtoernooi om de KNVB-beker. Na één punt uit de afgelopen drie competitiewedstrijden konden de Bredanaars sowieso wel een goed resultaat gebruiken.

In de zesde minuut was het al raak. Aan de verkeerde kant, voor Baronie gezien. Blauw Geel’38 kreeg een vrije trap, die via een hoofd in het doel plofte. Vervolgens groeven de Veghelaren zich in. Na rust had Baronie de touwtjes qua balbezit stevig in handen. Trainers Martijn van Galen en Sedat Siner wisselden in het laatste deel van de wedstrijd aanvallend, om de stand gelijk te trekken. Dat speelde Blauw Geel’38 echter in de kaart. Die ploeg liep uit naar een 4-0-voorsprong.

Baronie moet zich volledig vanaf nu op de competitie richten. De ploeg zal uit een ander vaatje moeten tappen, na de derde nederlaag op rij. Trainer Van Galen was na afloop niet bereikbaar voor een reactie.

Dongen zit in de koker voor bekerloting

In de competitie zit het dit seizoen nog niet mee voor Dongen. De ploeg ging dan ook niet als topfavoriet naar de uitwedstrijd tegen het goed draaiende SteDoCo. Desondanks wisten de Dongenaren met 1-2 te winnen en daarmee plaatsen zij zich voor het hoofdtoernooi van de KNVB-beker.

,,Het is bekend dat wij veel jonge jongens hebben doorgeschoven naar het eerste elftal dit seizoen. Vandaag stonden er vier spelers in de basis die vorig jaar nog met de onder 23 speelden”, vertelt een trotse trainer Osman Erbas. ,,Ze hielden zich heel goed staande tegen een hele sterke tegenstander. We staken er heel veel energie in om hun het voetballen onmogelijk te maken en daardoor gaven we in de eerste helft eigenlijk geen kans weg. Vanuit een geweldige vrije trap van Theo Martens kwamen we zelfs op voorsprong.”

,,Het is bij ons al wekenlang dat we goed spelen, maar dat we net de wedstrijden niet over de streep trekken”, doelt Erbas op de competitiestart waarin nog geen punt behaald werd. ,,Het is dan extra mooi dat het in zo’n bekerwedstrijd een keer wel de goede kant opvalt. Een corner van ons valt heel gelukkig binnen via het hoofd van de tegenstander en zo komen we op 0-2. In het vervolg van de tweede helft werden we in de verdediging gedrukt en ondanks dat zij nog een rode kaart kregen, kwamen wij er niet meer uit. Voor de club is het natuurlijk belangrijk om in de koker te zitten bij de bekerloting, maar vooral voor het moraal van de ploeg is dit heel erg lekker.”

SteDoCo – Dongen 1-2 (0-1). 0-1 Theo Martens, 0-2 eigen doelpunt.