Baronie rekent af met Meerssen, vroege voorsprong helpt Halsteren voorbij Orion

zondag hoofdklasse bBaronie blijft de zeges aaneenrijgen in de hoofdklasse. Bij Meerssen won de ploeg van Jurriaan van Poelje met 0-2. Moerse Boys kwam vanwege coronagevallen binnen de selectie niet in actie. Halsteren schudde ook Orion van zich af, met ruime 3-0 cijfers, al was dat dit keer niet op basis van goed voetbal.

Meerssen - Baronie 0-2 (0-0). 0-1 Moustafa Mohammad, 0-2 Jens Wirix.

Baronie heeft het traditiegetrouw lastig bij Meerssen. ,,Het is een sterke ploeg bestaande uit oud-profs en spelers uit de jeugdopleidingen van Fortuna Sittard en MVV. Ook speelden we na lange tijd weer op gras. Ten opzichte van vorig seizoen stonden er zeven nieuwe spelers in de basis, dus het was lastig in te schatten. In de openingsfase werden we overrompeld, maar bleven we overeind", zag Baronie-trainer Jurriaan van Poelje.

De gasten namen het initiatief over en creëerden een storm aan kansen. ,,Via Jens Wirix, Jorik Mijnhijmer en Aart Veldhof raakten we een aantal keer de paal en de lat", vervolgt de trainer. ,,Meerssen kwam er pas vlak voor rust weer aan te pas. Met een snelle tegenaanval en een zeldzaam slippertje bij ons achterin kregen ze de kans op 1-0, maar doelman Michel van Butselaar was alert.”

Na rust kwam Baronie sterk uit de kleedkamer wat resulteerde in een verdiende voorsprong, aldus Van Poelje. ,,Met een steekpass bediende Jorik onze spits Moustafa Mohammad. Die kopte de bal verwoestend hard in de kruising, echt een mooie goal.”

Niet veel later viel Aart Veldhof uit met een knieblessure. ,,Aart verdraaide zijn knie en moest gewisseld worden, hopelijk valt het goed mee. Daarna gaf Meerssen vol gas. Een kwartier voor tijd besliste Jens Wirix, op aangeven van Mijnhijmer, het duel door bij de eerste paal binnen te tikken.”

Halsteren - Orion 3-0 (2-0). 1-0 Nassim Asrih, 2-0 Fouad Idabdelhay, 3-0 Jasper Waalkens.

,,Het was niet onze beste wedstrijd dit seizoen, daarvoor was het aan de bal te onrustig, in tegenstelling tot de vorige weken. Toch ben ik dik tevreden dat we ook op basis van strijd aantoonden te kunnen winnen,” aldus Halsteren-trainer Erwin de Nijs. De geel-zwarten kenden een droomstart, al bij de eerste aanval was het raak. ,,Ik zat nog niet op mijn stoel of Nassim Asrih strafte geknoei in hun defensie af. We hadden ons voorbereid op een pittige pot, dan maakt zo’n vroege 1-0 het wel iets makkelijker.”

Ondanks de achterstand kozen de bezoekers er in de eerste helft nauwelijks voor om het compacte spel los te laten. Een inzet van Jasper Waalkens strandde na een dik kwartier nog in de handen van de doelman, voordat Fouad Idabdelhay de score na een half uur verdubbelde, na wederom een fout in de bezoekende defensie. ,,Tijdens de rust hamerde ik er vooral op minder slordig te zijn in balbezit, en dat we geduldig moesten wachten op de ruimte die we ongetwijfeld zouden gaan krijgen,” tekende De Nijs het strijdplan voor het tweede bedrijf uit. Dat lukte deels, want de bezoekers kwamen wel degelijk tot enkele mogelijkheden.

Daar bleef het bij, in de 70ste minuut leek Asrih het duel op slot te gooien, maar zijn treffer werd nog afgekeurd voor buitenspel. Tien minuten later was de wedstrijd wel beslist, nadat Waalkens alsnog voor de 3-0 tekende.

OJC Rosmalen - Moerse Boys afgelast wegens coronabesmettingen bij Moerse Boys.