Baronie puur op karakter langs Juliana '31

In een knotsgekke wedstrijd won Baronie haar eerste wedstrijd van deze competitie. Na twee verliespartijen werd het thuis op de Blauwe Kei 4-3 na een 1-2 achterstand bij rust. Baronie boog een 0-2 en 2-3 achterstand om tegen de ploeg uit het Gelderse Malden. Baronie-trainer Jurriaan van Poelje glunderde na afloop. “Ik ben met name trots op de wilskracht van mijn ploeg. Zeker na alles wat er de afgelopen weken heeft plaatsgevonden. Poeh, wat is dit lekker!”

Rampzalig was de competitiestart van de Baronnen geweest, met name in de openingsfase tegen Juliana ’31 leek deze ingezette lijn zich voort te zetten. Al na twaalf minuten keken de gastgevers tegen een 0-2 achterstand aan, het leek een voorbode voor weer een dramatische zondagmiddag.

Vlak voor rust verkleinde Murat Er de achterstand. Er liep een voorzet van Jason Tjien-Fooh bij de eerste paal binnen. Een minuut na de pauze was het gelijk. Cheyondre Richardson zette vanaf de middellijn een sprint in, snelde langs twee verdedigers en vond de verre hoek met een knappe schuiver. Dat was dus nadat Juliana al vroeg in de wedstrijd het initiatief had genomen. Baronie-trainer Jurriaan van Poelje had vooraf gewaarschuwd voor de fysieke (kop)kracht van de tegenstander, maar toch konden de gasten uit hoge ballen op een ruime voorsprong komen. Eerst was het Daley Hoogakker die een doorgekopte corner – ontstaan uit apathisch verdedigend werk van Baronie – bij de tweede paal inschieten. Tien minuten later belandde een lange voorzet op het hoofd van de geheel vrijstaande Bob Rossen.

In veel fasen moest Baronie ook voetballend haar meerdere erkennen in Juliana ’31. De Maldenaren combineerden eenvoudig gemakkelijker, vonden daardoor steeds een vrije man, vervaarlijke voorzetten waren het gevolg. Baronie stelde daar vooral heel veel karakter en strijdlust tegenover. Maar na bijna een uur spelen, keek Baronie wederom tegen een achterstand aan. Kobus Christianen was ongelukkig met een ingreep binnen het strafschopgebied en de bal belandde op de stip. Jeroen Meijers maakte vanaf elf meter geen fout. Van Poelje wisselde verdediger Wouter Prent, die overigens een uitstekend duel had afgewerkt, voor Daan Diepstraten. Vijf minuten voor tijd betaalde Diepstraten zijn trainer terug met de gelijkmaker. In een haast onmogelijke positie vond hij met een soort van toverbal het net. Baronie zette nog eens aan en de snelheid van Richardson bracht de Maldense verdediging andermaal in verlegenheid. Richardson was eerder met het hoofd bij de bal dan goalie Joey Wolsink, die de Baronie-spits op ‘Schumacher’-achtige wijze torpedeerde. Christianen schoot Baronie vanaf de stip vervolgens naar de o zo belangrijke zege.