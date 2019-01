Baronie profiteert van morsend Halsteren, Mijnhijmer grote man

Baronie - IFC 6-1 (2-1). 1-0 Jorik Mijnhijmer, 1-1, 2-1 Mijnhijmer, 3-1 David Vermeulen, 4-1 en 5-1 Mijnhijmer, 6-1 Mark Schuit. Baronie heeft tegen IFC weer eens aan het doelsaldo gewerkt. Grote man was Jorik Mijnhijmer, die vier van de zes treffers voor zijn rekening nam. Na rust ging het hard. Hoogtepunt was de goal van Mark Schuit, die voor het slotakkoord tekende. Hij draaide, kapte en schoot de bal met een fraaie krul binnen. Het verschil met Halsteren, dat één duel meer speelde, is twee punten. Het Gemert van Reinald Boeren staat tussen de twee West-Brabantse ploegen op plek twee.

RKAVV - Halsteren 1-1 (1-0). 1-0 RKAVV, 1-1 Jay-Jay Meierdres.

Met de teruggekeerde Sigourney Bandjar op de bank en Robert Braber in de spits begon Halsteren als koploper aan de tweede seizoenshelft. Maar meteen maakte de ploeg een valse start. Ondanks kansen voor Karim Didi, Jurgen Gijzen en Robert Braber was het RKAVV dat leidde bij rust. De eerste beste kans was meteen raak. In de tweede helft was Didi nogmaals dichtbij, maar trof hij de paal. Tien minuten voor tijd zorgde invaller Jay-Jay Meierdres voor de gelijkmaker. Halsteren is nog wel koploper, maar ziet de concurrentie naderen.