Baronie op eigen veld vernederd, Halsteren verliest koppositie en Moerse Boys verrast IFC

hoofdklasse bZowel Baronie als Halsteren ging zondagmiddag in eigen huis onderuit. In Breda kwam een onherkenbaar Baronie niet tot scoren, tegenstander Minor deed dat viermaal. De Halsterse ploeg verloor minimaal (0-1) van UDI'19. Moerse Boys wist de drie punten wél veilig te stellen, op bezoek bij hoogvlieger IFC.

Baronie - Minor 0-4.

De Bredase defensie is dit seizoen schier onpasseerbaar gebleken, met acht tegentreffers waren ze voor de thuiswedstrijd tegen Minor het best georganiseerd van de competitie. Zondagmiddag was Baronie echter onherkenbaar. De verdediging faalde keer op keer, kreeg geen vat op de Limburgse aanvallers en mocht niet klagen over de 0-2 stand bij rust.

Jurriaan van Poelje gebruikte met Aart Veldhof en Bjorn Quartel zijn tweede en derde wissel al - nadat Mark Schuit voor rust noodgedwongen het veld had moeten verlaten. Met die twee invallers ging het echter niet bepaald beter. Sterker nog, Minor maakte nog een derde treffer. Baronie kreeg via Moustafa Mohammad en Sander Wirix ook nog een paar grote mogelijkheden, maar is dit seizoen sowieso nog niet scherp gebleken voor het doel.

In de laatste tien minuten zette Amin Elalji nog eens een dik uitroepteken achter zijn geweldige optreden. Hij stifte de vierde binnen, waarna Baronie klaagde over buitenspel. De Bredanaars zouden er echter beter aan doen om zichzelf eens kritisch te evalueren, want deze wedstrijd tegen een ploeg uit het rechterrijtje was ver ondermaats.

Halsteren - UDI'19 0-1.

Halsteren leed in eigen huis een onverwachte nederlaag tegen UDI’19: 0-1. De formatie van Erwin de Nijs miste gezonde agressie en werd in de kleine ruimte zoek getikt door de gasten uit Uden. Een kwartier voor het einde viel het doek nadat Roald van Hout uit een hoekschop de bal met een prachtige volley achter de doelman van Halsteren schoot.

De Nijs noemde het spel van zijn team onsamenhangend. ,,We misten de noodzakelijke agressiviteit en scherpte. De wil om de bal te veroveren leek bij iedereen ver te zoeken. UDI'19 heeft de kwaliteit om in de kleine ruimte te voetballen en dan kom je in de problemen.”

Op het halfuur redde aanvoerder Perry Bierkens op de doellijn, na gestuntel in de Halsterse defensie en een kopbal van Van der Vlist. Halsteren wist er tot aan de rust nauwelijks iets tegenover te zetten, ook al omdat de eerste pass bij de omschakeling vaak te slordig was. Verder dan een door iedereen gemiste vrije trap van Karim Didi kwam Halsteren niet.

IFC - Moerse Boys 2-3.

De thuisploeg kwam vliegensvlug op voorsprong tegen Moerse Boys, maar nog voor rust kwamen de Zundertenaren langszij dankzij een penalty van Daan van den Broek. Diezelfde Van den Broek zorgde na rust voor het voorbereidende werk voor Pim Goossens, die er 1-2 van maakte.

Waar Bart van den Broek juist verzuimt de wedstrijd in het slot te gooien, komt IFC weer terug tot 2-2. Een kwartier voor tijd is het alsnog Moerse Boys dat op voorsprong komt: weer is Daan van den Broek de aangever, weer maakt Pim Goossens af: 2-3, een knappe uitzege van de oranjehemden.