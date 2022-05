Baronie op de drempel van derde divisie; toch een puntenstraf voor achtervolger OJC Rosmalen

Zondag 3A Groen Wit zit koploper Victoria’03 op de hielen, zes goals bij duel tussen DSE en Hoeven

Groen Wit wist de muur van UVV’40 te doorbreken en blijft in het zog van koloper Victoria’03, dat zelf met 2-0 van Terneuzen won. Met zes goals was het duel tussen Hoeven en DSE een vermakelijke. Sprundel kreeg er in Zeeuws-Vlaanderen zes om de oren.

24 april