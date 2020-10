Baronie nog altijd zonder tegentreffer, Moerse Boys puntloos terug uit Rotterdam

VOC - Moerse Boys 2-0 (1-0).

Na een halfuur spelen kwamen de bezoekers uit Klein-Zundert op achterstand in Rotterdam, terwijl Pim Goossens in de eerste helft een grote kans niet om wist te zetten in een doelpunt. In de tweede helft was het vooral VOC dat voor het doel van Moerse Boys verscheen en vijf minuten voor tijd resulteerde dat in de beslissende 2-0.