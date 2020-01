Baronie morst dure punten in Meerssen, Moerse Boys en Halsteren doen goede zaken

LIVE | Bavel op koers voor eerste periodeti­tel, Kruisland wint met 3-1 van koploper

17:14 In de eerste volledige speelronde na de winterstop kan Bavel zichzelf al meteen belonen: tegen RCD kan de eerste periode binnengesleept worden. Na ruim een uur voetballen staan de groen-witten met 2-0 voor, waardoor het voorlopig nog niet naar de concurrentie hoeft te kijken. Dongen scoorde na 260 minuten haar eerste doelpunt van het kalenderjaar. Ook zijn we aanwezig bij Noordhoek - SVC, Molenschot - Neerlandia'31 en Kruisland - Cluzona. Mis niets via ons liveblog!