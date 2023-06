Baronie moet verliezersfinale in na nederlaag tegen AWC

KNVB past play-offs aan voor derde en vierde divisie aan: Baronie krijgt extra kans op handhaving

De KNVB past de nacompetitie aan in de derde divisie en vierde divisie zondag. Dit omdat OFC, een van de twee degradanten in de tweede divisie, per direct het eerste elftal heeft teruggetrokken. Dat heeft nogal wat gevolgen. Zo heeft Baronie een extra kans op handhaving in de derde divisie én is er een extra promotieplekje naar de vierde divisie.