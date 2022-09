Baronie likt de wonden: ‘Dit was een vernedering, we zijn van het kastje naar de muur gestuurd’

Derde divisie Dongen in slotfase geklopt door koploper ADO’20: ‘Lange tijd hoop gehad op een stunt’

Dongen is ook in de derde competitiewedstrijd in de zondag derde divisie tegen een nederlaag aangelopen. Ondanks een lange voorsprong bleven de punten in Heemskerk: ADO’20 was met 2-1 te sterk.

4 september