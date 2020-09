Baronie laat weinig heel van AWC, Job de Meijer schiet Moerse Boys langs koploper IFC

Baronie

Een blunder van de Wijchense doelman en oliedomme overtreding op de aan de linkerkant doorgebroken Jason Tjien-Fooh hielpen Baronie in het zadel. Na dik een kwartier stond het daardoor al 1-0, via Tjien-Fooh, en elf tegen tien. In het resterende half uur prikten de Baronnen nog twee keer raak. Bram Umar zette Jens Wirix met een weergaloze bal alleen voor het doel. De jonge rechtsback trapte de bal vanaf zijn positie over de Wijchense defensie heen en zag Wirix zijn pass met een bekeken stiftje promoveren tot assist. De derde goal was goed voorbereidend werk van opnieuw Tjien-Fooh, leidend tot een makkelijke afmaker voor Jorik Mijnhijmer.

Na rust ging Baronie door met scoren. Moustafa Mohammad werd neergelegd in het vijandelijke strafschopgebied en kreeg een penalty mee. Die mocht hij van Mijnhijmer zelf nemen. Dat deed Mohammad snoeihard en zuiver: 4-0. De vijfde goal was weer een prachtig kunststukje van Umar. Hij schoof snel in toen een corner kort genomen werd en David Vermeulen terug was gesprint, om vervolgens de bal van dik 20 meter met een heerlijke curve hoog in het doel te draaien. 6-0 werd het door Noël de Graauw, na een knappe steekbal van Mohammad op de ingevallen Yassine Mejres, die niet zelfzuchtig was en de bal opzij schoof. De zevende was weer een aardig doelpunt van Umar. Hij schoot de bal vanaf de rechterkant van het strafschopgebied uit haast onmogelijke hoek achter de Wijchense keeper. Het slotstuk kwam op naam van Jorik Mijnhijmer, die een aanval via De Graauw en Mohammad afrondde.

Baronie - AWC 8-0 (3-0). 1-0 Jason Tjien-Fooh, 2-0 Jens Wirix, 3-0 Jorik Mijnhijmer, 4-0 Moustafa Mohammad, 5-0 Bram Umar, 6-0 Noël de Graauw, 7-0 Umar, 8-0 Mijnhijmer.

Halsteren

Halsteren had in het begin totaal geen vat op het spel van VOC. Overal op het veld kwam Halsteren te laat en elke hoge bal in het zestienmetergebied van de thuisclub zorgde voor paniek. Het in prachtige retroshirts gestoken VOC, passend bij een club met een geschiedenis die teruggaat tot het jaar 1895, leidde al snel met 0-2. Juanito Sequeira (voormalig speler van Excelsior, FC Dordrecht, Helmond Sport en Achilles'29, red.) toonde als eerste de defensieve kwetsbaarheid bij Halsteren aan, met een actie over de linkerkant. Van dichtbij schoot Sebastian Quispel op de borst van doelman Arien Pietersma. Bij de daaropvolgende hoekschop was het wel raak, met Quispel die profiteerde van een Halsterse mistrap.

Niet veel later lag er opnieuw ruimte op de flank. Linksback Nico van Mechelen dook in het gat en vond in het centrum Bas van der Storm, precies in de rug van Jelle Voermans: 0-2. Kort daarop ontsnapte Halsteren bij een vanwege buitenspel afgekeurde treffer van Quispel.

En toen ineens was daar Bruno Andrade, in korte tijd uitgegroeid tot publiekslieveling op Sportpark de Beek. Bij de aansluitingstreffer nam Fouad Idabdelhay het voortouw met een mooie passeeractie, door een kappende Andrade afgerond met een geplaatst balletje in de verre hoek: 1-2. De gelijkmaker was een briljant wippertje, nadat de Halsterse linkerspits zich eerst onnavolgbaar had vrijgemaakt in de kleine ruimte: 2-2. Drie minuten na de hervatting kwam Halsteren op voorsprong, ook alweer op een manier die vroeg om superlatieven. Jeroen Beerendonk stuurde met een ingenieus boogballetje Idabdelhay weg in de diepte, de Halsterse topscorer bleef akelig rustig en vond het kleinste hoekje van het doel: 3-2.

Vervolgens vergat de thuisclub om de Rotterdammers bij de strot te pakken. ,,Je zag het bij ons weer wegzakken", vertelde Halsteren-trainer Erwin de Nijs. VOC stuitte een aantal keer op Pietersma. Idabdelhay had het duel iets eerder kunnen beslissen, maar miste van elfmeter.

Halsteren - VOC 3-2 (2-2). 0-1 Sebastiaan Quispel, 0-2 Bas van der Storm, 1-2 Bruno Andrade, 2-2 Jeroen Beerendonk, 3-2 Fouad Idabdelhay.

Moerse Boys

Dat Job de Meijer minuten zou maken tegen koploper IFC, stond niet direct als een paal boven water. De vaste spits van het tweede elftal zit regelmatig bij de wedstrijdselectie, maar moet het spitsenkoppel Pim Goossens-Daan van den Broek voor zich dulden.

Ook tegen koploper IFC startte De Meijer aanvankelijk op de reservebank, Jesse Mouws verving Goossens die in quarantaine zit in afwachting op zijn coronatest. ,,Pim is binnen anderhalve meter met iemand gekomen die later positief is getest op het virus. Hij heeft gelukkig geen symptomen of klachten, we hopen begin volgende week een negatief resultaat te krijgen”, duidde trainer Jurgen Arnouts.

De trainer zag de thuisclub achterin een hoop minder fouten maken. ,,Dat was het probleem van de afgelopen weken, standaardsituaties of individuele fouten kwamen ons duur te staan. We speelden geconcentreerd waardoor het echte spektakel uitbleef voor het publiek.”

In de 83ste minuut volgde de bevrijdende treffer voor Moerse Boys. Een corner van Cas van den Broek leek aanvankelijk weggewerkt te worden door de verdediging van IFC. Marvin de Beer ving de bal op, bracht het terug het zestienmetergebied waarna invaller De Meijer van dichtbij de 1-0 binnenprikte. ,,De keeper was van zo dichtbij kansloos op het van richting veranderde schot”, zag Arnouts.

,,Een fantastische overwinning. Zonder die individuele fouten zie je dat we het veel tegenstanders lastig kunnen maken. Wel moeten we nog niet te vroeg juichen. Volgende week gaan we op bezoek bij VOC. Als we daar punten verliezen, is de glans van deze zege weg. We drinken er een biertje op, maar blijven tegelijkertijd gefocust.”

Moerse Boys - IFC 1-0 (0-0). 1-0 Job de Meijer.

