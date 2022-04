Baronie laat dure punten liggen in Zundert: ‘Respect voor hun manier van voetballen’

Jurriaan van Poelje zag Baronie tot twee keer toe op voorsprong komen tegen Moerse Boys. Beide goals werden gemaakt door Yassine Mejres. Maar beide keren kwam Moerse Boys ook weer terug, via doelpunten van Pim Goossens. Dat had volgens de Baronie-trainer totaal niet gehoeven. ,,We moeten die wedstrijd al veel eerder beslissen. We hebben de kansen gehad om op een 1-3-voorsprong te komen. Als we dat doen is het probleem opgelost.”