Baronie krijgt pak slaag in eigen huis, Halsteren wint wel

Het begon nog zo goed voor Baronie: in de tiende minuut strafte Moustafa Mohammad een fout in de defensie van Groene Ster af, na voorbereidend werk van Jorik Mijnhijmer. De aangever bij de 1-0 zorgde even later voor een verdubbeling van de score met een puike trap.

Daarna werden de bezoekers uit Heerlerheide wakker, terwijl de verdediging van Baronie juist stond te slapen. Via Maikel van Kesteren en Cem Unal werd de voorsprong van de Bredanaars teniet gedaan.

In de rust wisselde trainer Jurriaan van Poelje noodgedwongen: doelman Robbert van Oorschot werd vervangen door Bart van den Hoven. Hij mocht meteen vissen toen Dave Velraeds de 2-3 binnentikte. Het was vooral Groene Ster dat na rust de dienst uitmaakte. Door treffers van Cem Unal, Zwartjes en Chefrino Eind (2x) werden de Baronnen soms kinderlijk eenvoudig opzij gezet. Het werd 2-7, een flinke afstraffing in eigen huis.

Halsteren

Al na tien minuten zette Fouad Idabdelhay zijn ploeg op 1-0 op sportpark De Beek. Ondanks de vele kansen die Halsteren kreeg, was dat ook de ruststand. Vroeg in de tweede helft was het Jeroen Beerendonk die op aangeven van Karim Didi de 2-0 binnenschoot. Julian van de Kreeke maakte er na een uur 3-0 van, waardoor de drie puntne voor Halsteren niet meer in gevaar konden komen.