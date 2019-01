Baronie koploper na moeizame zege

Baronie won uit bij De Meern in een uitermate moeizame partij met 0-2, na een brilstand bij rust. Doordat Gemert thuis van Nuenen verloor (2-4) grepen de Bredanaars dus de koppositie. Volgende week ontvangt Baronie Halsteren in de West-Brabantse topper. ,,Slecht spelen en winnen, is ook wel eens leuk” zei Baronie-trainer Jurriaan van Poelje na afloop.

Slecht was het met name voor rust waarin Baronie zichtbaar moeite had met het spekgladde kunstgras. Twee keer had de ploeg van Van Poelje geluk dat Serkan Yasar namens de gastgever niet scherp was in de afronding. Jorik Mijnhijmer miste vanaf elf meter.