Baronie knalt in laatste tien minuten voorbij Longa'30

hoofdklasse BBaronie is het seizoen begonnen met een 4-1-overwinning op Longa’30. Het venijn zat 'm in de staart in Breda.

In de zevende minuut kwam de thuisploeg op voorsprong. Competitiedebutant Jawad al Morabit legde de bal voor, Moustafa Mohammad ging het kopduel aan en de afvallende bal was voor Jason Tjien-Fooh. Die schoot van dichtbij hard binnen. Doordrukken lukte de Baronnen niet. Tien minuten later kwam Longa’30 op gelijke hoogte. Jaimy Kankam verloor een kopduel na een bal van achteruit, die vervolgens voor de voeten van Jordi Besselink belandde: 1-1.

In het restant van de eerste helft was Baronie bij vlagen zoekende. De Bredanaars kregen wel enkele grote kansen, maar de automatismen leken nog wat te ontbreken. Dat kan te maken hebben met de afwezigheid van Jorik Mijnhijmer, Aart Veldhof en Yassine Mejres. Longa’30 liet Baronie ook niet voetballen, knalde er regelmatig hard in.

Rode kaart

Na rust bleef het spelbeeld lang hetzelfde. Baronie vond mondjesmaat een gaatje in de fysiek harde verdediging van Longa’30. Die ploeg kreeg overigens ook nog twee kansen, waarvan één knap werd gered door Michel van Butselaar. Maar Baronie verdiende de driepunter en kreeg die. Enkele minuten nadat trainer Dennis van Toor van de ploeg uit Lichtenvoorde was weggestuurd met twee keer geel in een paar seconden tijd voor commentaar op de leiding, schoot debutant Achraf Ouaddaf Baronie naar de overwinning. Een aangeraakte bal belandde voor zijn voeten in het strafschopgebied: 2-1.

Baronie kreeg vervolgens nog een aantal grote kansen, aangezien de bezoekers nu de aanval wel moesten zoeken. Maar de thuisploeg had het vizier in eerste instantie niet scherp genoeg afgesteld. Dat keerde om toen Mohammad in de 90ste minuut de bal na een knappe actie goed voorlegde op Sander Wirix, die via de stuit goed binnenschoot. Even later kreeg Mohammad zelf toch nog loon na hard werken. Hij werkte de 4-1-eindstand binnen, op aangeven van Ouaddaf.