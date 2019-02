Baronie klopt Gemert in topper en slaat aanval op koppositie af

hoofdklasse BBaronie heeft zondag heel goede zaken gedaan in de titelstrijd in de hoofdklasse B. De ploeg van Jurriaan van Poelje versloeg in Gemert de naaste belager: 1-2. Beide goals waren van Jorik Mijnhijmer.

De ploeg van Reinald Boeren wordt daarmee op vijf punten gezet in de kampioensrace. Baronie heeft wel één duel meer gespeeld dan Gemert. Groene Ster, de ploeg die voor deze speelronde de minste verliespunten had, verspeelde ook punten: 1-1 tegen UDI’19. Het verschil tussen de twee ploegen is nu zes punten, waar Groene Ster twee duels minder heeft gespeeld.

In Gemert was het Mijnhijmer die het verschil maakte. Al in de tiende minuut bezorgde hij zijn ploeg de voorsprong. Even later kreeg hij nog een kans, maar schoot hij over.

Na rust waren de meeste kansen voor Baronie. Moustafa Mohammad schoot echter van dichtbij op de keeper. Even later had de doelman wederom antwoord op een volley van Nizar Mekkaoui. Een minuut later, in minuut 74, was het dan toch raak. Van randje zestienmetergebied schoot Mijnhijmer fraai raak: 0-2. Het werd nog wel spannend nadat Thijs van Pol een kwartier voor tijd de 1-2 maakte, maar daar bleef het bij.

