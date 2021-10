Baronie heeft geen kind aan RKZVC en dendert door

zaterdag 3B WHS haalt net niet de dubbele cijfers tegen Kapelle, Prinsen­land wint van buurman De Fendert

Met een bizarre 9-0 overwinning op Kapelle heeft WHS zich op kop genesteld, ook al omdat Halsteren en Tholense Boys punten morsten. De jonge Jasper Gunter was de grote man op de Waaije met vier treffers. Onderin werd het cruciale duel tussen Krabbendijke en Noad’67 beslecht in Fliplands voordeel: 1-2. Prinsenland was de sterkste ploeg in de derby met De Fendert en won verdiend met 0-1. Seolto kwam bij ZSC’62 niet verder dan een 1-1 gelijkspel.

18 oktober