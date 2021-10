Baronie heeft geen kind aan RKZVC en dendert door, Moerse Boys laat zege uit handen glippen

hoofdklasse BBaronie verslaat RKZVC op eigen veld met duidelijke cijfers: 4-1. De snelle 1-0 werkte een open wedstrijd in de hand. Een kwartier voor het eind leek Moerse Boys op weg naar de eerste overwinning van het seizoen. Uit een vrije trap zette Jesse Mouws zijn ploeg op voorsprong. Twee minuten later was het haar voorsprong alweer kwijt. Door het punt stijgt het wel één plaats op de ranglijst.

Baronie - RKZVC 4-1 (3-0). 1-0 Jorik Mijnhijmer, 2-0 Noël de Graauw, 3-0 Moustafa Mohammad, 4-0 Mark Schit, 4-1 Mitchell Jansen.

Baronie begon met een op twee plekken gewijzigde opstelling. Jaimy Kankam en Jason Tjien-Fooh begonnen op de bank, David Vermeulen en Mark Schuit startten.

De wedstrijd begon explosief: Baronie deed zichzelf een groot plezier door binnen de eerste minuut al de openingstreffer te maken. Jorik Mijnhijmer gaf een perfecte voorzet op Moustafa Mohammad, die vrij binnen kon koppen, 1-0.

Daardoor moest RKZVC de aanval wel zoeken. Waar de Bredanaars de afgelopen maanden vaak tegenstanders troffen die inzakten en op de counter hoopten, was dat vanmiddag door het scoreverloop anders. Dit leidde dan weer tot ruimte voor de koploper om te doen waar de selectie voor geboren is: verzorgd voetballen. In de eerste helft creërde Baronie een handvol kansen, waarbij vooral Mijnhijmer, Mohammad en Noël de Graauw excelleerden.

Drie goals voor rust

In de laatste minuten van de eerste helft vergrootte Baronie de voorsprong. Mijnhijmer schoot raak na een prachtige bal van achteruit van Noël de Graauw (2-0) en Mohammad vond knap het gaatje in de korte hoek in de slotseconden (3-0). Zodoende gingen de baronnen rusten met de drie punten in de tas en de rits al bijna dicht.

In de tweede helft begon het hard te regenen. Naast druppels, ook kansen. RKZVC wilde wel, maar haalde niet voor niets nul punten uit de laatste drie duels: de ploeg is simpelweg niet van hetzelfde niveau. Na dik een kwartier was het weer raak. Sander Wirix bediende Mark Schuit, die de 4-0 maakte.

In het restant van de wedstrijd stapelde Baronie kans op kans, maar dat leidde niet meer tot een doelpunt. RKZVC scoorde daarentegen wel. Mitchell Jansen tikte de 4-1 binnen. Een smetje op een verder uitstekende middag voor Baronie, dat de koppositie door deze overwinning verstevigt.

Moerse Boys - Juliana’31 1-1 (0-0). 1-0 Jesse Mouws, 1-1 Anwar Tuithof.

Moerse Boys-trainer Jurgen Arnouts beschikte tegen Juliana’31 weer over Cas en Daan van den Broek, maar miste Pim Goossens en Bart van den Broek door blessures. ,,We hebben een goede prestatie geleverd. Ik heb een goede pot gezien met veel mogelijkheden. Bij balverlies stonden we goed georganiseerd, in de omschakeling waren we goed aan de bal”, zag Arnouts.

Doelpuntenmaker Jesse Mouws speelde een sterke partij, zo vond Arnouts. ,,Dat kan je over meer spelers zeggen. Je merkt dat met Cas van den Broek binnen de lijnen de bal makkelijker tot bij onze spitsen komen. We hebben onszelf voor het eerst echt serieus kunnen meten in deze competitie.”

In de 72ste minuut zette Mouws zijn ploeg op voorsprong. ,,Een vrije trap van Cas van den Broek werd door Joris Goossens verlengd. In de rebound schoot Jesse binnen. Daarna kwam Juliana’31 met een sterk initiatief waarin het in twee minuten tweemaal de paal raakte en de 1-1 maakte. Zonde. Zeker gezien het zware programma (Moerse Boys speelt onder meer tegen hoogvliegers OJC Rosmalen, Halsteren en Orion, red.) waren drie punten welkom geweest. Desondanks ben ik gelukkig met de goede prestatie die we op de mat hebben gelegd.”

EHC/Heuts - Halsteren afgelast wegens coronabesmettingen bij EHC/Heuts.