Baronie haalt Jorik Mijnhijmer terug naar Breda

transferBredanaar Jorik Mijnhijmer komt vanaf volgend seizoen de aanvalslinie van Baronie versterken. De 28-jarige aanvaller komt over van zaterdaghoofdklasser Achilles Veen en speelde eerder voor onder andere Dongen in de derde divisie, Dinteloord en JEKA.

Met de komst van de linkspoot speelt Baronie in op het gebrek aan scorend vermogen dat de ploeg al het gehele seizoen parten speelt. Mijnhijmer won de BN DeStem Zilveren Schoen als spits van Dinteloord, destijds onder Van Poelje, en werd topscorer van de zondagse hoofdklasse in het seizoen 2015-2016 in dienst van Dongen. Met het elftal van Ron Timmers werd hij ook kampioen en promoveerde hij naar de derde divisie.

Mijnhijmer ziet Baronie in meerdere opzichten als een logische keuze. "Met trainer Jurriaan van Poelje heb ik zeer prettig samengewerkt bij Dinteloord," aldus de spits. "Daarnaast heb ik altijd op het hoogste amateurniveau in Breda willen voetballen. Baronie is een erg mooie club en ik heb dan ook erg veel zin in deze nieuwe uitdaging."

Ook Van Poelje is verheugd met de acties die door de club ondernomen worden om de selectie van Baronie beter in balans te krijgen. "Uit de evaluaties blijkt dat we zeer specifieke kwaliteiten missen die we intern nog niet beschikbaar hebben. Let wel: nóg niet!," wil hij benadrukken. "Met de komst van enkele nieuwe spelers willen wij de benodigde voorwaarden creëren om onze talenten nog beter te laten ontwikkelen. Wij streven ernaar om tot een gezonde mix van jeugdig talent en de nodige routine te komen."