Baronie gaat ook op zaterdag competitievoetbal spelen

bekerkoorts Luuk Molenschot kan met Waspik na tien jaar opnieuw de KNVB-be­ker bereiken: ‘Toen als jonkie, nu als oude rot’

1 april Hij speelde als 19-jarig broekie met toenmalig vierdeklasser Waspik in de KNVB-beker, tien jaar later is Luuk Molenschot de oudste in de Waspikse selectie en kan hij opnieuw een plekje in de KNVB-beker veroveren. ,,Dat zou echt fantastisch zijn.”