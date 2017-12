Baronie en Van Poelje gaan met elkaar verder

De Bredase hoofdklasser ziet in Van Poelje de juiste man om de ingeslagen weg, waarbij de doorstroming van spelers vanuit de jeugdopleiding naar de selectie een hoge prioriteit heeft, voort te zetten.

Uit hoofde van technisch manager Fouad El Fdil laat Baronie weten alle vertrouwen te hebben in het elftal en haar trainer Van Poelje om het huidige seizoen tot een goed einde te brengen. Handhaving in de hoofdklasse staat daarin centraal. "Jurriaan geeft een prima invulling aan het beleid dat Baronie voor ogen heeft. Wanneer je kijkt hoeveel spelers uit de eigen jeugd hij inmiddels heeft laten debuteren, is dat haast ongekend," aldus El Fdil.

Over het tot nu toe wat grillig verlopende huidige seizoen zegt El Fdil het volgende: "De wat tegenvallende prestaties zijn verklaarbaar omdat het basisteam ten opzichte van vorig jaar op zo'n acht posities is gewijzigd. Belangrijk is dat een duidelijke positieve ontwikkeling zichtbaar is en daarom hebben we er ook alle vertrouwen in dat we ons gaan handhaven."

Potentie