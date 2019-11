Baronie en Halsteren winnen eenvoudig, Marijnissen steelt de show met vrije trap

EHC - Moerse Boys 2-2.

De ploeg uit Klein-Zundert kwam al vroeg op achterstand in Hoensbroek, maar nog voor rust werd de score recht getrokken dankzij een strafschop van Daan van den Broek. Even na rust leek het helemaal fout te gaan voor de oranjehemden toen Leroy Daems een tweede gele kaart kreeg, en EHC een strafschop. Doelman Tom Magielse wist de pingel te stoppen maar moest even later toch vissen.

Even voor tijd moest ook de thuisploeg met tien man verder, waarna Pim Goossens met een fijne trap de 2-2 op het scorebord zette.

Halsteren - Juliana'31 3-0.

In Halsteren stal Thomas Marijnissen de show met een fabelachtige vrije trap. Hij zette zijn ploeg na een kwartier op voorsprong vanaf een meter of dertig. Tien minuten later was het Glenn Kools die de score verdubbelde. Fouad Idabdelhay besliste het duel definitief vanaf de stip: 3-0.

Baronie - Nuenen 4-0.

De eerste helft was het eenrichtingsverkeer in Breda. Baronie kreeg grote kansen om de score te openen, maar het vizier stond zoals vaker dit seizoen niet op scherp. Michel van Butselaar hield zijn team met een knappe reflex zelfs nog op de been, na een uitbraak van Nuenen. Dat was dan ook gelijk de enige aanval van de bezoekers voor rust, die zich vooral qua overtredingen lieten gelden.

Na rust gingen de Bredanaars rustig verder met het creëren van kansen. Een geweldige pass van Bram Umar vanaf de rechterkant leidde vijf minuten na rust de 1-0 in. Hij bereikte de sterk spelende Moustafa Mohammad, die de bal breed legde op Yassine Mejres. De linksbuiten tikte binnen. Even daarna was het Van Butselaar die weer prachtig redde, dit keer met een sliding waar menig mannetjesputter jaloers op is.

Het tweede doelpunt viel ruim twintig minuten voor tijd. Mejres werd door de Nuenense Patrick Philippart op een oliedomme wijze neergehaald in het strafschopgebied. Jorik Mijnhijmer, die verder een wat ongelukkige wedstrijd speelde, schoot gedecideerd raak.