Baronie eindigt met lege handen, maar het glas is halfvol: ‘Terug in de top van de hoofdklasse’

Het bierglas op het terras van Baronie was zondag duidelijk halfvol. De ploeg had zojuist de kans op een seizoenstoetje in rook op zien gaan door een onfortuinlijke nederlaag tegen Gemert, maar proefde toch vooral de zoete smaak van een mooi voetbaljaar.

Niemand leek echt in rouw gedompeld door het mislopen van de nacompetitie of het kampioenschap, bij de ploeg die zes duels voor het einde nog aan kop ging in de zondag hoofdklasse B.

Ook Nizar Mekkaoui benadrukte toch vooral hoe mooi 2018-2019 voor Baronie was geweest. Hij was gistermiddag bij vlagen opnieuw onhoudbaar voor zijn directe tegenstander, de 22-jarige vleugelflitser heeft een arsenaal aan acties in huis dat menig voetballer alleen kent van de spelcomputer.

Binnendoor met zijn schotkracht en techniek, buitenom met zijn fysiek en snelheid, afleggen of voor eigen succes gaan: Mekkaoui heeft zich dit seizoen echt laten gelden. Hij mag zich nu bewijzen in de top van het amateurvoetbal, bij Kozakken Boys. ,,We hebben een heel mooi seizoen gehad, maar de nacompetitie was wel een bekroning geweest.”

Dat Baronie in de eerste helft niet op voorsprong kwam, weet Van Poelje vooral aan een gebrek aan fortuin en niet aan de scherpte. Jorik Mijnhijmer en David Vermeulen raakten het aluminium voor rust en Alex Haas was na zijn invalbeurt enkele keren gevaarlijk. Voor Gemert was de 0-0 een acceptabele stand, aangezien die ploeg aan een gelijkspel genoeg had om de nacompetitie te bereiken.

In de tweede helft ging het wat moeizamer bij de thuisploeg, maar ook toen kregen de Bredanaars nog wel een paar aardige kansen. Het was echter Gemert dat het enige doelpunt van de wedstrijd maakte, twintig minuten voor tijd schoot Sander Vereijken na een goede actie binnen. ,,Het was allemaal net niet vandaag, deze uitslag is geheel tegen de verhouding in”, vond Van Poelje.

Trots

Het doek viel voor Baronie, na een seizoen waarin het hoopte een nieuwe degradatiestrijd te voorkomen, halverwege met financiële problemen te kampen kreeg, maar uiteindelijk lang meedeed om de titel. ,,Dit is een prachtige ervaring geweest op dit niveau voor mijn spelers en voor mij”, zei de oefenmeester. ,,We hebben Baronie weer teruggebracht naar de top van de hoofdklasse. Het is teleurstellend dat we het vandaag niet in ons voordeel beslisten, want wij waren echt beter, maar ik ben trots op onze prestatie.” Hij kijkt al uit naar volgend seizoen. ,,Dat alleen Nizar en Diejego Biekman vertrekken, vind ik een heel mooi compliment.”