Baronie dankt Mijnhijmer én Orion, maar wil nog niet te vroeg juichen: ‘Komend weekend wordt bepalend’

Zwaluwe wint van Klundert, ONI speelt weer gelijk

In zaterdag 3B won Zwaluwe van Klundert. ONI speelde in 3D voor de derde keer op rij gelijk. In 4D won The Gunners de topper van een gehavend Dongen. Olympia’60, RFC en SCO wonnen hun wedstrijden, Boeimeer en Baronie verloren.

2 april