Baronie dankt De Graauw en Van Butselaar, Moerse Boys verliest weer eens

,,Het was een moeizame wedstrijd, ze hadden zich tactisch op ons ingesteld en stonden met veel mensen achter de bal. Daar hadden wij moeite mee want we hadden niet de topvorm”, gaf Baronie-trainer Jurriaan van Poelje aan. ,,We misten ook de energie, dat heb ik in de rust aangegeven. Noël maakte een fenomenale goal: een schot van afstand in de kruising. Schitterend.” Daarna toonde Michel van Butselaar zijn waarde. ,,We zijn nog een paar keer goed weggekomen. Michel heeft echt punten voor ons gepakt met een paar wereldreddingen. Hij heeft ons gered.”

Trainer Jurgen Arnouts noemt de uitslag ‘wel een beetje geflatteerd’. ,,Zij maakten gebruik van de ruimtes die we weggaven en de foutjes die we maakten. Hier moeten we van leren.” Na een gelijkwaardige openingsfase nam Nuenen de leiding met een fraai stiftje na ongeveer een halfuur spelen. Acht minuten later was het alweer 2-0. Bart van den Broek deed wat terug, nog voor rust. ,,In de tweede helft gingen we op zoek naar de gelijkmaker en waren we de eerste twintig minuten beter. Maar op een moment dat we niet genoeg druk geven, maken zij 3-1.” Het werd uiteindelijk 5-1. ,,Zondag spelen we thuis tegen Baronie en moeten we op zoek naar bonuspunten. Daarna spelen we nog twee keer thuis, daar zullen we een aantal punten moeten zien te pakken.”