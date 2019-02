Baronie, Bredase dorpsclub van stand, maar zo Ginnekens als ‘t Martje, mag nooit verloren gaan

,,Wat pak jij hier?", vraagt de FC Lisse-spits tijdens een blessurebehandeling in de wedstrijd om het Nederlands landskampioenschap in 2001. Na het antwoord van de Baronie-speler fronst hij hoofdschuddend zijn wenkbrauwen. ,,Is dat per maand?"