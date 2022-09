Baronie boekt 1-7-monsterzege in Amsterdam: ‘Het klinkt heel stom, maar zij waren best sterk’

,,Het klinkt heel stom, maar de tegenstander was best sterk’’, zo luidde de eerste reactie van Baronie-trainer Martijn van Galen na de klinkende 1-7-overwinning op JOS Watergraafsmeer. ,,Ze voetbalden heel goed. Maar wij stonden als team beter. We maakten de kansen die we kregen af, waren daarin echt efficiënt.’’

Jens Wirix was de gevierde man met een hattrick, Noël de Graauw en Moustafa Mohammad maakten ieder twee doelpunten in Amsterdam. De eerste van De Graauw was volgens zijn trainer de mooiste. De middenvelder etaleerde zijn piekfijne traptechniek. Hij nam zelf de corner, die werd weggekopt. Via een medespeler belandde de bal toch weer voor zijn voeten. Vanaf flink wat meters buiten het strafschopgebied, aan de zijkant van het veld, krulde hij de bal over de doelman heen. Hij maakte daarmee de 0-3, wat tevens de ruststand was.

Na een klein uur viel de 1-3. Een paar minuten later herstelde De Graauw de marge van drie weer. Baronie, dat het de komende weken vanwege een vakantie moet doen zonder zijn goudhaantje op het middenveld, maakte er vervolgens dus nog drie.

Frisse smaak

,,Het was een mooie middag. Veel mensen die Breda van vroeger kennen, maar nu in Amsterdam wonen, kwamen kijken’’, zo sprak Van Galen na afloop. De zure smaak van de zeperd op eigen veld tegen OSS’20 van vorige week spoelde zo weg. En werd in de busreis naar Brabant vervangen door de frisse smaak van waarschijnlijk meerdere overwinningsbiertjes.