Baronie beleeft uitstekende generale voor hoofdklasse-topper, Moerse Boys zorgt voor stunt

Baronie - Meerssen 5-0 (2-0). 1-0 Jorik Mijnhijmer, 2-0 Yassine Mejres, 3-0 David Vermeulen, 4-0 en 5-0 Mijnhijmer.

De grootste overwinning van het seizoen voor Baronie. De nummer vijf, Meerssen, werd volledig de wil opgelegd door de Bredase lijstaanvoerder. Jorik Mijnhijmer beleefde een mooie middag: drie doelpunten maken en er een voorbereiden. ,,Maar misschien wel mijn slechtste wedstrijd van het seizoen. Aan de bal was het niet best”, klonk de hattrick hero kritisch. ,,Maar als het elke week zo is, dan is het goed. Drie goals, lekker”, aldus Mijnhijmer.

,,Je zult mij niet geloven, maar ik vond het niet zo best”, vond ook trainer Jurriaan van Poelje. ,,Maar we zijn dodelijk geweest. Dat is heel belangrijk: dat je ze straft bij elke kans die je krijgt. Maar zeker in het begin waren we heel twijfelachtig aan de bal. Maar dan zie je dat we wel in de wedstrijd blijven en dat het beter wordt.”

Volgende week staat de topper tegen de eerste achtervolger OJC Rosmalen op het programma. ,,We kunnen ze op negen punten zetten. Het is zeker een signaal dat we afgeven.”

UDI’19 - Moerse Boys 0-2 (0-1). 0-1 Bart van den Broek, 0-2 Daan van den Broek.

,,Dit is wel heel lekker”, jubelde trainer Jurgen Arnouts na de tweede seizoenszege. ,,Heel het seizoen ging het vrij moeizaam, maar de laatste tijd zijn we wat completer en zit er een andere schwung in. We spelen meer vooruit en dat betaalde zich vorige week uit in de eerste overwinning. Dan merk je dat er iets begint te leven, dat hielp vandaag heel erg.”

De eerste tien minuten overleefde Moerse Boys in Uden wat grote kansen, daarna kwam de ploeg uit Klein-Zundert beter in de wedstrijd. ,,De eerste kans van ons was meteen raak. Een individuele actie van Bart van den Broek, hij passeerde drie man, die hij met zijn mindere linker in de verre kruising schoot”, omschreef Arnouts de 0-1.

De tweede helft was het hard werken, overleven. De lat hielp Moerse Boys ook nog een handje. Maar tien minuten voor tijd gooide Daan van den Broek de wedstrijd in het slot. ,,Daarmee is hij all time clubtopscorer”, merkte Arnouts op. Van den Broek komt volgens de club op 113 treffers.

,,Het was een geweldige middag. De concurrenten zien ons ineens zes punten pakken in twee weken. We kloppen weer aan de deur”, aldus Arnouts, die zijn ploeg de laatste plaats ziet verlaten. De veilige twaalfde plaats is ineens weer veel dichterbij.

Volledig scherm Daan van den Broek van Moerse Boys © JessieFotografie