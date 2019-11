Baronie beleeft déjà vu tegen DVO'60, VVC'68 zet Dosko makkelijk opzij

Internos - Boeimeer 6-2 (3-1) 0-1 Danny Ummels, 1-1 Kjell van Toledo, 2-1 Jaye Musters, 3-1 Van Toledo, 3-2 Ezra van Leeuwen, 4-2 Musters, 5-2 Danny Poppelaars, 6-2 Musters.

Uiteindelijk een dikke zege voor de Ettenaren, al was Internos-trainer Erik Nijssen niet helemaal tevreden. “Aan de bal een van onze minste wedstrijden, al waren de omstandigheden lastig. Toch de complimenten aan mijn ploeg dat we na de 0-1 en de 3-2 meteen na rust de rug rechtten.” Boeimeer kende volgens haar trainer een offday. “We misten doorzettingsvermogen. We verloren alle tweede ballen, Internos was veel feller”, baalde Boeimeer-trainer Lorenzo Boudewijns na afloop.

DVO’60 - Baronie 3-4 (1-4) 0-1 Yassin Bitchou, 1-1 Niels Verburg, 1-2 Kevin van de Luijtgaarden, 1-3 Bitchou, 1-4 Benjamin Kadic, 2-4 en 3-4 Rody van den Bergh.

“Klinkt misschien vreemd gezien de stand, maar voor mij is Baronie dé titelkandidaat,” aldus DVO'60-trainer Wouter van de Vendel. “Voor rust waren zij heer en meester, na rust kwamen we goed terug en kregen we een viertal kansen op de gelijkmaker”. Baronie kon de comfortabele ruststand niet vasthouden. “DVO’60 scoorde snel na rust waardoor we tot het einde moesten billenknijpen", zag Baronie-trainer Ricardo van den Bos.

The Gunners – Vrederust 0-2 (0-2) 0-1 Dave Wils, 0-2 Siem van Keijzerswaard.

“Een verdiende zege tegen een goede tegenstander. Vooral in de eerste helft waren wij dominant. Na rust werd het rommelig, kregen beide ploegen kansen, maar pakte onze doelman Mike Tetteroo uit met enkele knappe reddingen,” keek Vrederust-assistent Stefan van den Boom terug op de zege van zijn ploeg. “We hadden moeite met de druk van de tegenstander en waren erg slordig aan de bal”, analyseerde The Gunners-coach René van Nijnatten. “Na rust veranderden we de strategie. Daardoor waren we meer op de helft van Vrederust. Maar als we nog twee uur gespeeld hadden viel er ook geen doelpunt.”

DHV – PCP 5-0 (3-0) Doelpunten DHV: Jeffrey Bakx (3), Brian van Run en Mamadi Sidibe.

DHV-trainer Erik van der Giesen was tevreden. “Binnen tien minuten was het al 2-0. Daarna zakte het tempo iets, de zege had uiteindelijk nog veel hoger kunnen uitvallen.” PCP-trainer Hassan Lammou erkende de woorden van zijn conculega. “Door individuele fouten vielen de tegendoelpunten, maar we boekten opnieuw progressie. We kregen zelf ook kansen. We verliezen niet meer zo makkelijk als in het begin van het seizoen.”

VVC’68 - Dosko 7-0 (2-0) 1-0 Ferry Meijer, 2-0 Fabian le Feber, 3-0 Jeroen Augustijn, 4-0 Le Feber, 5-0 en 6-0 Augustijn, 7-0 Stijn Heideman.

“Het eerste half uur waren we niet scherp genoeg. Daarna ging het tempo omhoog en kon Dosko het niet meer belopen. Dubbele cijfers waren zeker niet misplaatst geweest,” vertelde VVC'68-trainer Marco Ernest. “Door schorsingen en blessures hadden we slechts elf man en moest ik teruggrijpen naar lagere elftalspelers. Tot overmaat van ramp vielen na rust nog twee spelers geblesseerd uit wat de hoge nederlaag verklaarde", aldus Dosko-coach Ahmed Arslan.