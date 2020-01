Baronie begint 2020 met 6-0 zege op EHC, bijzondere penalty Fouad Idabdelhay helpt Halsteren aan punt

Baronie - EHC 6-0

Baronie had voor rust weinig te duchten van de bezoekers. Dat kwam mede door het eigen felle spel, met stevig drukzetten. Zelf kwam het ook niet tot erg veel grote kansen, maar de 1-0-voorsprong bij rust was wel terecht. Mejres kopte in de tiende minuut een prachtige voorzet van Bram Umar op de Limburgse doelman, waarna Jorik Mijnhijmer er rap bij was om voor het eerste competitiedoelpunt van 2020 namens Baronie te tekenen.

In de tweede helft kreeg EHC wat meer kansen. Joris de Kleijn ramde een bal vanaf 20 meter op de lat en Lars Gulpen leek alleen op het doel af te gaan, maar werd nog net gestuit door Jaimy Kankam met een geweldige tackle. Dat was echter al na de 2-0. Mejres mocht na 53 seconden in de tweede helft een bal intikken, in de rebound van een inzet van Moustafa Mohammad. Mijnhijmer raakte de lat nog met een vrije trap, na een overtreding waarbij Bram Umar hard in het gezicht werd geraakt. De jongeling moest het veld verlaten. Datzelfde gold voor Fabio Poddighe van EHC, net nadat Mejres voor de 3-0 had gezorgd. Hij werd per brancard van het veld gedragen, nadat een bal van dichtbij in zijn gezicht kwam. De Limburger wilde in eerste instantie zelf naar de kant, maar zakte in elkaar.

Baronie scoorde zesmaal tegen het Limburgse EHC.

Mohammad zorgde een minuut of tien voor tijd voor de vierde, uit een penalty. Die penalty kreeg Baronie na een overtreding op de uit Australië teruggekeerde Jason Tjien-Fooh. Mejres was al dichtbij zijn derde met een mooi schot, maar zag zijn krul nog gekeerd worden door de Limburgse goalie. Hij maakte toch nog een hattrick, nadat hij weg werd gestoken en alleen op de keeper af kon. 6-0 was de eindstand, Tjien-Fooh zette een uitroepteken achter zijn terugkeer met de laatste goal.

Halsteren - AWC 1-1

Halsteren bleef in het eerste duel na de winterstop steken op 1-1 en zag alle concurrenten bovenin wel de volle buit pakken. Coach Erwin de Nijs was teleurgesteld over het magere resultaat. ,,Thuis wil je winnen.’' De start van de thuisclub was ronduit slecht. Al in de derde minuut raakte de ploeg uit het Gelderse Wijchen de onderkant van de lat. Even later was het wel raak, na foutief inspelen in de opbouw. Safa Kizir haalde meteen de trekker over: 0-1.

Na een overtreding op Jurik Zimmerman ging de bal op de stip. Fouad Idabdelhay stuurde de keeper naar de verkeerde hoek: 1-1.

Op weg naar de kleedkamer pakte Karim Didi zijn tweede gele kaart, vanwege commentaar op de leiding. Tien minuten voor het einde moest ook AWC met tien man verder, na een tweede gele kaart voor Sven Jansen. Met Arvin de Witte als extra aanvaller probeerde Halsteren tevergeefs om het potje er op de valreep alsnog uit te slepen. Door de remise verliest de ploeg van De Nijs terrein. De Halsterse coach is niet in paniek. ,,Het verschil blijft binnen de perken.’’

Juliana’31 - Moerse Boys 3-0

Al vroeg in de wedstrijd ging de bal op de stip en nam Juliana’31 de leiding. Zelfs penaltykiller Tom Magielse had geen antwoord op de inzet. Moerse Boys had weinig te vertellen. Uit het niets kopte Rik Mol op de lat, maar niet veel later lag de 2-0 er in. Uit de hoekschop werd gescoord. Nog voor rust viel de 3-0.

In de tweede helft moest Moerse Boys de schade zien te herstellen. Daan van den Broek schoot nipt over, maar dat was dan ook de enige kans voor de bezoekers. Moerse Boys blijft dertiende.