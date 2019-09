Baronie baalt, Moerse Boys juicht na gelijkspel in derby

In de eerste helft was Baronie de bovenliggende partij. In de derde minuut zetten ze dat al om in een voorsprong, Jorik Mijnhijmer benutte een strafschop. Vervolgens lieten de Bredanaars steken vallen achterin bij de lange ballen van Moerse Boys, waar Cas van den Broek van profiteerde. Hij kon een hoek uitkiezen en deed dat gedecideerd.

De koek was nog niet op voor de eerste helft, die bij vlagen knotsgek was. Moerse Boys smeekte enkele keren om een strafschop, maar kreeg die niet. Uiteindelijk profiteerde Yassine Mejres van een slippertje van doelman Tom Magielse, op een uittrap van Michel van Butselaar. Moustafa Mohammad was sneller bij de bal dan de keeper van Moerse Boys, legde voor en Mejres toonde zich ijzersterk in de lucht: 1-2. Over de hele eerste helft gezien won de thuisploeg echter de meeste kopduels, wat vlak voor rust leidde tot de 2-2. Jesse Mouws versloeg de verdedigers én de zwak uitkomende Van Butselaar in de lucht.