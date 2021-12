Baronie-aanvaller ‘Mous’ gaat in Australië zijn droom achterna: ‘Avontuur dat ik voor geen goud wil missen’

De damp komt nog van zijn shirt af. Moustafa Mohammad, door intimi immer Mous genoemd, heeft net weer een ochtendsessie afgewerkt op het kunstgras van Baronie. Het is donderdagochtend, 10.00 uur. ,,Sinds maart werk ik nog drie dagen in de week. De resterende dagen ben ik hier bijna iedere ochtend. Soms met ploeggenoten of mijn broertje, soms alleen. En regelmatig in de middag ook nog. We trainen van alles, van aannames tot afwerken’’, vertelt hij, terwijl zijn jonge ploeggenoot Jawad Al Morabit net is vertrokken. ,,Ik probeer die jonge jongens te stimuleren om mee te doen.’’