Baron Mekkaoui wil revanche nemen op Halsteren: 'Genoeg kwaliteiten om van iedereen te winnen'

De concurrentie, vooral voorin bij de formatie van de Baronnen, is moordend. Nizar Mekkaoui kan erover meepraten. Zijn meespelen van morgen tegen Halsteren is door de aanwezigheid van vele in vorm verkerende aanvallers nog lang niet zeker. ,,Maar die concurrentie is alleen maar goed", zegt Mekkaoui erover. ,,Dat houdt me scherp."