Baron Mekkaoui vertrekt naar Kozakken Boys

zilveren schoen Strijd tussen Van den Noort en Maas heropend, Kruf meldt zich aan top

15:37 Robin van den Noort is terug in de race om de Zilveren Schoen. De topscorer van Be-Ready viel afgelopen weekend in tegen Hoge Vucht, na bijna twee maanden blessureleed. Ruben Maas kan zich opmaken voor een zware strijd om de felbegeerde prijs die BN DeStem elk seizoen uitreikt.